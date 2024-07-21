Таку заяву зробив уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

За його словами, сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в територіальний центр комплектування для оновлення облікових даних, не є перешкодою допомогти особі рекрутуватися. Як зауважив представник Міноборони, громадянин, який отримав повістку, має право звернутися до рекрутингового центру як доброволець з проханням підібрати конкретну військову частину та посаду.

“Людина приходить в ТЦК не з повісткою — “я прийшов мобілізуватися”, а безпосередньо вже з рекомендаційним листом — “як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене”. І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі”, — йдеться у заяві представника оборонного відомства.

Також Бежевець зазначив, що рекрутингові центри можуть запропонувати військовозобов’язаним базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин кожного з регіонів. Така база, як стверджує посадовець, налічує понад три тисячі вакансій.