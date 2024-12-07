При порушенні правил військового обліку громадянами України віком від 16 до 25 років, які перебувають за межами країни, штрафи можна буде сплатити у мобільному додатку Резерв+. Але для цього попередньо треба прийняти законопроєкт 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Про це сказала під час засідання парламентського Комітету з питань молоді та спорту заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що законопроєкт 12093 направлений на те, щоб кожний громадянин або громадянка мали змогу оплатити штраф в “два кліки” у Резерв+.

“Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. Окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу”, — пояснила Черногоренко.

За її словами, якщо законопроєкт 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то відповідні новації будуть реалізовані у Резерв+, що буде черговим кроком до покращення сервісу.

“Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення “правил дорожнього руху”. Ми з колегами з МЗС проконсультувалися, і хочемо, що якщо законопроєкт 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в Резерв+ і це буде ще більш сервісно”, — зауважила представниця Міноборони.

Зауважимо, що законопроєкт 12093 передбачає надання військовозобов’язаним громадянам знижки в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Загалом за не оновлення даних в ТЦК передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Нагадаємо, у листопаді у Резерв+ запрацювали три типи відстрочок: для людей з інвалідністю, для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання та для батьків багатодітних сімей.