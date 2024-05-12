Засуджені українці можуть нести службу у спеціальних підрозділах, проте рішення про мобілізацію залежатиме не тільки від бажання ув'язненого захищати батьківщину.

Про це повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

“Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ”, – сказав Лазуткін.

Він додав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ув’язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені матимуть змогу служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Як зазначив речник міноборони, не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

за злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов’язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених осіб. За цей документ у другому читанні проголосували 279 народних депутатів. Ініціаторами законопроєкту були Міністерство оборони та Генеральний штаб, його також підтримало Міністерство юстиції.

“Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності”, – зазначила авторка законопроєкту Олена Шуляк.