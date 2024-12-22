Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ (самовільне залишення місця служби без дозволу командира, – ред.), отримуватимуть ті ж самі виплати та грошове забезпечення, але після відповідного наказу командира.

Про це сказав повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко.

Він пояснив, що поновлення всіх виплат та пільг для військовослужбовців, які повернулися у стрій із СЗЧ, будуть відновлені після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

“Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства”, – сказав Кузьменко.

Водночас він наголосив, що у період від моменту залишення військовим своєї частини до дня видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.

Додамо, що днями Міністр оборони України Рустем Умєров прозвітував про запуск нового сервісу в додатку “Армія+”, який дозволяє військовослужбовцям подати цифровий рапорт для повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Процедура максимально спрощена та займає лише 5 хвилин.