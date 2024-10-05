Станом на жовтень 2024 року в Україні залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівника секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслана Берегуля, ці ризики негативно впливають на життя понад шести мільйонів українців.

На тематичному форумі під час виставки Seсurity 2.0 Берегуля презентував поточну ситуацію, досягнення та окреслив найближчі кроки для покращення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування в Україні.

”Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності”, — подякував Берегуля міжнародним партнерам України за підтримку і допомогу.