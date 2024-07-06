Усі військовозобов'язані громадяни України мають проходити військово-лікарську комісію один раз на рік. Однак правила проходження цієї процедури відрізняються від тих, що діяли в мирний час.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Як зазначив представник оборонного відомства, на тлі повномасштабної війни, яка триває в Україні, всі військовозобов’язані громадяни України мають проходити ВЛК раз на рік.

“ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам’ятати, бо в мирний час — раз на п’ять років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває”, — резюмував Дмитро Лазуткін.

Додамо, згідно з чинним законодавством України, кожен військовослужбовець зобов’язаний пройти ВЛК для визначення його придатності до військової служби. При цьому термін проходження ВЛК може бути змінений у випадках тимчасової непридатності військовослужбовця до служби у зв’язку із хворобою, травмою або іншими обставинами, які перешкоджають проходженню ВЛК у встановлений строк.

Нагадаємо, Міноборони України планує додати функцію електронних направлень на проходження медкомісії через застосунок «Резерв+».