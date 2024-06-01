Таку пораду висловила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя”, – сказала заступниця міністра.

Марчак навела у приклад Сполучені Штати Америки – країну в якій немає солідарних пенсій і громадяни самостійно накопичують кошти на пенсію протягом всього життя.

“Нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися”, – сказала посадовиця.

Вона порадила всім українцям бути зацікавленими й мати спроможність працювати так довго, як вони зможуть фізично.

“Як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати”, – додала Марчак.