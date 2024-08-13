В Росії заявляють про посилення заходів безпеки у столиці. Це може свідчити про те, що російські спецслужби можуть влаштувати у Москві теракт та звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє керівник “Центру протидії дезінформації” (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

За словами Коваленка, росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може відбутися на тлі успішних дій українських збройних сил у Курській області.

“Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема. Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в “Крокусі”, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників”, — написав Коваленко.

До слова, згідно з інформацією Президента України Володимира Зеленського, на сьогодні під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ. Там ЗСУ проводять перевірки та стабілізаційні заходи.