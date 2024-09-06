Заступник глави Міністерства охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів про три інфекційні хвороби, які можуть потурбувати українців: це лихоманка Західного Нілу, віспа мавп та COVID-19.

Про це посадовець розповів в інтерв’ю Українській правді.Життя.

Він зауважив, що такі захворювання, як лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті хвороби, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеси або Херсонської області, можуть переходити тепер і на центральну частину України.

“Через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання. Їхня циркуляція відбувається більш активно. Комарі, які переносять лихоманку Західного Нілу – звичайні комарі, яких ми зустрічаємо у побуті. Вони не є якимось регіонально специфічними”, – сказав Кузін.

За його словами, частково схожі симптоми можуть бути у лихоманки Західного Нілу і COVID-19, тому що лихоманка часто проявляється у грипоподібній формі й супроводжується різким підвищення температури, яке може тривати певний час. Це може викликати у хворого думки, що у нього звичайний грип, ГРВІ, COVID-19 або інша респіраторна інфекція.

“Лихоманка Західного Нілу також досить загрозлива, тому що середньостатистична летальність перебуває на рівні 17%, і це дуже високий показник”, – додав Кузін.

Водночас він сказав, що найризикованішою з трьох захворювань є COVID-19. Він продовжує зберігати першість серед інфекційних захворювань.

“Він (COVID-19, – ред.) дійсно продовжує ширитися територією України й всього світу. І ті люди, які ще не отримали повного курсу щеплення проти COVID-19, мають суттєві ризики важкого перебігу хвороби, зокрема від штаму FLiRT, і в них достатньо високі ризики або важкого перебігу або летального наслідку внаслідок ковіду”, – зауважив головний санітарний лікар України.

За його словами, якщо подивитися на кількість смертельних випадків, важкість перебігу, то “COVID-19 буде безумовно на першому місці саме по цих параметрах”.