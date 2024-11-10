Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що попри всі передвиборчі заяви Дональда Трампа, насправді він, скоріш за все, не відвернеться від допомоги Україні у війні з Росією.

Про це пише видання Le Parisien.

Барро вважає Трампа “надто мудрим”, аби той погодився фактично на найбільшу територіальну анексію за останні 75 років. Також очільник МЗС Франції висловив сподівання, що новообраний президент США не забуде, що “мир не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців”.

“(Він — ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу”, — вважає Барро.

Він також наголосив, що Париж продовжить підтримувати Київ. А також додав, що Україна сама повинна вирішити, коли розпочати мирні перемовини з Росією, а її союзники мають дозволити зробити це з позиції сили.

Нагадаємо, кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа, який раніше неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. За словами гаранта, “швидке закінчення війни — це втрати”, а Україна хоче справедливого закінчення війни.