З 1 січня Канада розпочала своє річне головування в G7, прийнявши цю роль від Італії. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, після першої офіційної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою, запевнила, що Україна залишається ключовим пріоритетом для G7.

Про це Жолі повідомила в X.

“Оскільки Канада розпочинає своє головування в G7, моя перша офіційна розмова відбулася з Андрієм Сибігою. Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України”, — написала вона.

Зі свого боку глава зовнішньополітичного відомства України прокоментував подробиці розмови з Мелані Жолі. За його словами, під час бесіди обговорювався прогрес українсько-канадського партнерства, досягнутий у 2024 році, ситуація на фронті, оборонні потреби України та важливі міжнародні події, заплановані на найближчий час.

“Я говорив з Мелані Жолі про значний прогрес українсько-канадського партнерства у 2024 році, ситуацію на фронті, наші оборонні потреби та головні міжнародні події, які чекають на нас попереду. Я вдячний за підтвердження того, що Україна буде пріоритетом канадського головування в G7 у 2025 році”, — написав він у X.