За словами міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя, його країна рішуче засуджує “ці агресивні вторгнення та знову засуджує жорстоку війну Росії проти України”.

“Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Молдові впали одразу два російських безпілотники. Перший виявили вранці у Каушанському районі столиці країни. Фахівці встановили, що це БпЛА типу “Шахед” російського виробництва. Проте на ньому не було жодної вибухівки.

Пізніше на півночі Молдови, поблизу села Боросеній-Ной, знайшли другий за добу безпілотник.