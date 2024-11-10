Російський ударний БпЛА “Шахед”. Ілюстративне фото

За словами міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя, його країна рішуче засуджує “ці агресивні вторгнення та знову засуджує жорстоку війну Росії проти України”.

“Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Молдові впали одразу два російських безпілотники. Перший виявили вранці у Каушанському районі столиці країни. Фахівці встановили, що це БпЛА типу “Шахед” російського виробництва. Проте на ньому не було жодної вибухівки. 

Пізніше на півночі Молдови, поблизу села Боросеній-Ной, знайшли другий за добу безпілотник.