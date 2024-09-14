Про це повідомляє пресслужба відомства.
За словами очільника МЗС Андрія Сибіги під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві, “на часі ставити питання про розробку ЄС програм повернення українців”.
“Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному”, — зауважив міністр.
На думку Сибіги, заохочувальні ініціативи, мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб наші люди за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення додому.
Нагадаємо, У Польщі кількість працевлаштованих українських біженців зменшилася у порівнянні з минулим роком. Серед причин цього називають виїзд українців з Польщі, зміну типу контракту чи рішення працювати нелегально.
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