Міністерство закордонних справ України працює з європейськими партнерами з метою створення належних умов для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві, “на часі ставити питання про розробку ЄС програм повернення українців”.

“Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному”, — зауважив міністр.

На думку Сибіги, заохочувальні ініціативи, мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб наші люди за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення додому.

Нагадаємо, У Польщі кількість працевлаштованих українських біженців зменшилася у порівнянні з минулим роком. Серед причин цього називають виїзд українців з Польщі, зміну типу контракту чи рішення працювати нелегально.