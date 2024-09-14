Глава МЗС України Андрій Сибіга

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги під час  виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві, “на часі ставити питання про розробку ЄС програм повернення українців”.

“Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному”, — зауважив міністр.

На думку Сибіги, заохочувальні ініціативи, мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб наші люди за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення додому.

Нагадаємо, У Польщі кількість працевлаштованих українських біженців зменшилася у порівнянні з минулим роком. Серед причин цього називають виїзд українців з Польщі, зміну типу контракту чи рішення працювати нелегально.

  • В уряді з’явиться нова інституція — Міністерство повернення українців, — Арахамія
  • МЗС: Україна і ООН запускають платформу для українців, які хочуть повернутися з-за кордону
  • Від початку 2024 року з України виїхали за кордон та не повернулися 1,5% українців, — Опендатабот