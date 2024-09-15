Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни обмежити економічні преференції для військовозобов'язаних чоловіків. На його думку, це стимулюватиме їх до повернення в Україну задля поповнення лав ЗСУ.

Про це очільник польського відомства сказав на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє “Європейська правда”.

За словами Сікорського, нинішня політика багатьох країн Євросоюзу шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує чималі соцвиплати для чоловіків мобілізаційного віку. Як приклад, політик назвав ситуацію з виплатами у Німеччині.

“Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу”, пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків”, – зауважив він.

Припинення надавання допомоги українцям, які підлягають мобілізації є простим способом допомогти Україні, вважає Сікорський

“Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити”, – закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга підтримав ініціативу польського колеги: “Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський”.