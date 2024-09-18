Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО створить додаткові конфлікти, проте додав, що Братислава поважає право Києва прямувати туди, куди він хоче.

Про це він сказав після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою, пише словацьке видання Pravda.

Бланар також повторив, що, на його думку, російсько-українську війну неможливо закінчити військовим шляхом, і закликав до мирних переговорів за участю росії.

Голова словацької дипломатії також запевнив, що Словаччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та надаватиме гуманітарну підтримку. Зокрема, хоче й надалі допомагати в розмінуванні або активізувати постачання електроенергії.

Водночас Бланар зауважив, що Словаччина вітала б, якби Україна зберегла транзит російської нафти та газу через свою територію.

Натомість Сибіга наполягав, що шлях України до НАТО в інтересах обох країн, а вступ до Альянсу приведе до миру, зазначає видання.

В МЗС Словаччини підтвердили майбутню зустріч членів уряду та України, яка запланована на 7 жовтня в Ужгороді. Цього року у квітні члени обох урядів провели переговори у Словаччині. Тоді вони домовилися про зміцнення енергетичних зв’язків своїх країн, нове залізничне сполучення та модернізацію спільного прикордонного переходу.