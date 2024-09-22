МЗС України рішуче засудило черговий прояв зневаги Білорусі до суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про зустріч самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка з представником російської псевдовлади на тимчасово окупованій частині території Донеччини Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У відомстві заявили, що зустріч Лукашенка з Пушиліним матиме негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.

“Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується на тому, що Україна відкидає “лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо принципів співпраці з тимчасово окупованими територіями України” і вважає проведену зустріч черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.

В МЗС України закликали білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками на українських ТОТ, постійні заяви Лукашенка про його “теплі почуття” до “братнього українського народу” звучать як насмішка. Крім того, практичні дії білоруського диктатора руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.