Про це повідомляє пресслужба відомства.
У відомстві заявили, що зустріч Лукашенка з Пушиліним матиме негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.
“Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується на тому, що Україна відкидає “лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо принципів співпраці з тимчасово окупованими територіями України” і вважає проведену зустріч черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.
В МЗС України закликали білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками на українських ТОТ, постійні заяви Лукашенка про його “теплі почуття” до “братнього українського народу” звучать як насмішка. Крім того, практичні дії білоруського диктатора руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.
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