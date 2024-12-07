Речник МЗС України Георгій Тихий відкинув звинувачення у нібито причетності України до загострення безпекової ситуації у Сирії, й наголосив на причетності до цього чиновників з Кремля.

Про це йдеться у відповідній заяві Тихого на брифінгу 6 грудня.

Речник МЗС наголосив, що на відміну від Росії, Україна суворо дотримується норм міжнародного права та принципів суверенітету інших держав.

“Саме Москва та Тегеран несуть відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації у Сирії. Узагалі причина ситуації, яка є у Сирії багато років, – це злочини режиму Асада. Треба не зміщувати акценти. Злочини режиму Асада проти власного народу і його небажання встановити справедливий та інклюзивний діалог усередині країни. Власне це і призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави”, – сказав Тихий.

Водночас він зауважив, що Росія своїми діями доводить, що не в змозі вести дві війни одночасно – у Сирії та Україні.

“Значні російські втрати в Україні призвели до того, що Москва вже вивела із Сирії частину особового складу та техніки й, власне, залишила свого союзника без підтримки. Частина російських військовослужбовців залишається відрізаною від основних сил у базах у Тартусі та Хмеймімі”, – додав Тихий.

За його словами, все це є “сигналом слабкості російського режиму”, який побачать у багатьох місцях світу.