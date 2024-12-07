Про це йдеться у відповідній заяві Тихого на брифінгу 6 грудня.
Речник МЗС наголосив, що на відміну від Росії, Україна суворо дотримується норм міжнародного права та принципів суверенітету інших держав.
“Саме Москва та Тегеран несуть відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації у Сирії. Узагалі причина ситуації, яка є у Сирії багато років, – це злочини режиму Асада. Треба не зміщувати акценти. Злочини режиму Асада проти власного народу і його небажання встановити справедливий та інклюзивний діалог усередині країни. Власне це і призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави”, – сказав Тихий.
Водночас він зауважив, що Росія своїми діями доводить, що не в змозі вести дві війни одночасно – у Сирії та Україні.
“Значні російські втрати в Україні призвели до того, що Москва вже вивела із Сирії частину особового складу та техніки й, власне, залишила свого союзника без підтримки. Частина російських військовослужбовців залишається відрізаною від основних сил у базах у Тартусі та Хмеймімі”, – додав Тихий.
За його словами, все це є “сигналом слабкості російського режиму”, який побачать у багатьох місцях світу.
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