Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на відповідну заяву британського міністра.

За словами політика, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в “розмову, спрямовану всередину себе”, оскільки наслідки референдуму про Brexit і роки важких зусиль з його імплементації поглинали політичну енергію. На переконання Леммі, настав час покласти цьому край.

“Британія повинна почати відновлювати зв’язки зі світом”, – підкреслив він.

Видання зазначає, що перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом Леммі, і його перші поїздки за кордон відбудуться до Німеччини, Польщі та Швеції, щоб зустрітися зі своїми колегами в кожній країні. Потім міністр МЗС Великої Британії поїде на саміт НАТО у Вашингтон разом з прем’єр-міністром Кейром Стармером.

Європейські союзники будуть особливо важливі для планів Леммі щодо підтримки України та боротьби зі зміною клімату, якщо Дональд Трамп виграє другий президентський термін на виборах у США в листопаді, наголошує The Guardian.