Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував заяви російських пропагандистів про нібито наміри України застосувати "брудні бомби" або атакувати Курську та Запорізьку атомні електростанції.

Про це повідомляє пресслужба МЗС із посиланням на заяву Тихого.

“Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати “брудні бомби” або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню”, — заявив речник МЗС.

Посадовець додав, що Україна завжди була і залишається відданим членом ДНЯЗ, а це означає, що на території нашої країни не має жодних “брудних бомб” і їх виробництво не планується.

“Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося”, — зазначив речник МЗС.