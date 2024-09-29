Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України, оскільки в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.

Про це йдеться у коментарі відомства.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що не можуть зрозуміти логіки такого рішення Швейцарії, оскільки саме з цією країною влітку цього року був організований перший Саміт миру і саме Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення справедливого і сталого миру для України.

“Ще раз наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, – заявили в МЗС.

В МЗС України наголосили, що немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України, а Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій.

“Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі “мирні ініціативи” лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії”, – заявили у відомстві.