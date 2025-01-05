члени Північноатлантичного Альянсу вважають недостатнім стан протиповітряної оборони Великої Британії, яка практично не має засобів захисту від балістичних ракет.

Про це пише The Sunday Times.

За даними джерел видання, в оборонному секторі Британії, низка країн НАТО нещодавно висловили розчарування тим, що Велика Британія не робить достатнього внеску в системи оборони для захисту Європи від ракетних атак далекого радіусу дії.

Аудит оборони Британії, який ініціював уряд премʼєра Кіра Стармера, також виявив, що країна не має наземних засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет, пише видання.

Як пише The Sunday Times, під час Холодної війни Британія готувалась до оборони від ударів ракет із ядерною боєголовкою, тому не надавала пріоритету іншим системам ППО.

“Причина того, що Британія має дуже слабку протиповітряну оборону, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не думав, що вона нам потрібна”, – заявив The Sunday Times високопосадовець британського сектора оборони.

За словами джерела, Британія може бути атакована з “будь-якого напрямку”, якщо балістична ракета буде випущена з корабля, підводного човна або літака.

За інформацією The Sunday Times, НАТО у 2025 році у межах своїх рекомендацій державам-членам збільшити витрати на оборону зробить наголос на розвитку систем протиповітряної оборони наземного базування (SBAD).

Водночас у британському оборонному секторі занепокоєні тим, що надмірна увага до ППО в межах колективної оборони НАТО може призвести до відволікання коштів від більш специфічних потреб Британії, ідеться в матеріалі.