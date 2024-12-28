В Україні за поточний рік зафіксовано понад 340 випадків підпалів автівок військових, при тому, що торік це були лише поодинокі випадки.

Про це в ефірі телеканалу Перший розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що з початку 2024 року російські спецслужби почали активне вербування українців через соцмережі з метою вчинення терактів, пошкодження майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ і вчинення диверсій.

“Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то станом на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин”, — сказав Нєбитов.

Заступник голови Нацполіції зауважив, що більшість підпалів була здійснена весною та протягом літа. У 219 справах про підпали авто військових правоохоронці вже оголошено підозри.

Додамо, що у листопаді Нєбитов інформував про те, що за десять місяців 2024 року поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб.