Про це в ефірі телеканалу Перший розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Він зазначив, що з початку 2024 року російські спецслужби почали активне вербування українців через соцмережі з метою вчинення терактів, пошкодження майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ і вчинення диверсій.
“Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то станом на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин”, — сказав Нєбитов.
Заступник голови Нацполіції зауважив, що більшість підпалів була здійснена весною та протягом літа. У 219 справах про підпали авто військових правоохоронці вже оголошено підозри.
Додамо, що у листопаді Нєбитов інформував про те, що за десять місяців 2024 року поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб.
- Жінка та син підпалювали автівки ЗСУ
- Підпал автівок ЗСУ: В Івано-Франківській області затримано двох підлітків
- У Львові затримали хлопців, які підпалювали авто українських військових