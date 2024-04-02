Адміністративна справа закривається, якщо людина, щодо якої винесено винесена постанова, може довести поважні неприбуття. В іншому випадку їй загрожує штраф.

Про це в етері “Радіо Свобода” заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

За його словами, підрозділи Національної поліції отримують звернення від центрів комплектування щодо тих, хто ухиляється від призову, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП, а вже після цього на них складаються адмінпротоколи.

“Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП”, — пояснив поліцейський.

Він зауважив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.

За словами Ахрамєєва, вже у ТЦК складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

“Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу”, — сказав керівник департаменту Нацполіції.