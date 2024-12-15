Про це пише AP.
Так звані “НЛО”, які помітили в американському штаті Нью-Джерсі, віддалено схожі на безпілотники, але набагато більше за розмірами, ніж звичайні комерційні.
Обраний президент США Дональд Трамп написав у соцмережі, що, на його думку, уряд знає більше, ніж каже, й наказав знищити невідомі об’єкти.
“Нехай громадськість знає, і зараз. Інакше розстріляйте їх!”, — написав Трамп.
Деякі припускають, що безпілотники прийшли з іранського корабля. Інші вважають, що це робота Секретної служби, яка забезпечує безпеку власності новообраного президента Дональда Трампа в Бедмінстері. Є й інші пояснення походження невідомих літальних об’єктів.
В умовах невизначеності місцеві жителі створили групу в Facebook під назвою “Таємничі дрони Нью-Джерсі — давайте розгадаємо”, яка наразі нараховує понад 65 тисяч учасників. У соцмережі люди публікують свої фотографії та відео загадкових об’єктів.
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