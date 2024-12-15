Наразі влада США не має доказів загрози для громадської безпеки від нових загадкових об’єктів, помічених поблизу низки міст. Обраний президент США Дональд Трамп вимагає від військових пояснень для громадськості, що це було.

Про це пише AP.

Так звані “НЛО”, які помітили в американському штаті Нью-Джерсі, віддалено схожі на безпілотники, але набагато більше за розмірами, ніж звичайні комерційні.

Обраний президент США Дональд Трамп написав у соцмережі, що, на його думку, уряд знає більше, ніж каже, й наказав знищити невідомі об’єкти.

“Нехай громадськість знає, і зараз. Інакше розстріляйте їх!”, — написав Трамп.

Деякі припускають, що безпілотники прийшли з іранського корабля. Інші вважають, що це робота Секретної служби, яка забезпечує безпеку власності новообраного президента Дональда Трампа в Бедмінстері. Є й інші пояснення походження невідомих літальних об’єктів.

В умовах невизначеності місцеві жителі створили групу в Facebook під назвою “Таємничі дрони Нью-Джерсі — давайте розгадаємо”, яка наразі нараховує понад 65 тисяч учасників. У соцмережі люди публікують свої фотографії та відео загадкових об’єктів.