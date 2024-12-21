Про це повідомили Повітряні сили. Зокрема, інформація щодо ворожих БПЛА була такою:
17:50 Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Полтавщини та Черкащини.
17: 45 – Швидкісна ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини.
17:34 – “Нові групи ворожих БПЛА на Сумщині, рухаються у південно-західному напрямку”, – повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі.
16:45 – Чернігівська та Полтавська областях – загроза застосування ворогом ударних БПЛА з Сумщини!
16:09 – Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БПЛА.
14:45 – Чернігів – у напрямку міста ворожий БПЛА. Перебувайте в укриттях! Ворожий БПЛА на Житомирщині, рухається у західному напрямку.
13:58 – Житомирщина рух ударних БПЛА у вашому напрямку із Київщини.
13:41 – Рух ударних БПЛА: Декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини. БПЛА на Київщині, курс західний.
13:19 – За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, “ворожі БПЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини”.
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