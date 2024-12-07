Про це йдеться на сайті Чернігівської міської ради, де подається повний текст звернення Ломако.
Зокрема в ньому він каже, що керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники.
“Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою Офісу взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади.
Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого…
Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії”, — сказав він.
У Чернігівській ОВА прокоментували цю заяву Суспільному і назвали її «витвором хворобливої уяви».
Суспільний мовник також пише, що головний плюс діяльності Олександра Ломако в тому, що йому вдалося зберегти стабільну роботу міської ради та комунальних підприємств. Мінусом, за словами аналітика, на якого посилається мовник, стали постійні суперечності Ломако з міською військовою адміністрацією. У МВА заяву Ломако поки що не коментували.