Про це йдеться на сайті Чернігівської міської ради, де подається повний текст звернення Ломако.

Зокрема в ньому він каже, що керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники.

“Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою Офісу взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади.

Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого…

Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії”, — сказав він.