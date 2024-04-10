Про це повідомила пресслужба університету згідно з наказом Міністерства освіти і науки.

“Уперше за довголітню історію українського технічного університету його очолить молода жінка, яка фокусується на сфері освіти, якісних змінах у ній, впровадженні найкращих практик ЄС та США в систему вищої освіти України”, – зазначається в заяві.

Ксенія Семенова – випускниця та викладачка НАУ. Вона підтвердила своє призначення на сторінці у Facebook. Вона відзначає, що вперше таке рішення про призначення в.о. ректора МОН ухвалило на основі рекомендації Наглядової ради.

“Тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет. Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення. Голова НР – Чернишов, людина також із наукової родини, але із бізнесу. Координує проект з боку уряду – Михайло Федоров“, – написала Семенова.

13 жовтня 2023 року Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації університету.