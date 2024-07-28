У Росії за останній тиждень повідомлялося про дві справи щодо корупції, пов'язані з представниками оборонного сектору, які, ймовірно, не мають політичного захисту у Кремлі.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, керівника Військово-будівельної компанії Міністерства оборони РФ Андрія Бєлкова було заарештовано за звинуваченням у корупції, пов’язаній із закупівлями. Найімовірніше, компанія використовувалася для збагачення корумпованими чиновниками, вважають у британській розвідці.

Крім того, 23 липня цього року колишнього директора заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела» засудили до ув’язнення за розтрату та завищення цін.

«Корупція є характерною рисою російської оборонної промисловості. У 2007 році аудит, проведений за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням. Кремль частково толерує корупцію, але з початком повномасштабної війни проти України посилилися репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту», – йдеться у звіті.