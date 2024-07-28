Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зокрема, керівника Військово-будівельної компанії Міністерства оборони РФ Андрія Бєлкова було заарештовано за звинуваченням у корупції, пов’язаній із закупівлями. Найімовірніше, компанія використовувалася для збагачення корумпованими чиновниками, вважають у британській розвідці.
Крім того, 23 липня цього року колишнього директора заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела» засудили до ув’язнення за розтрату та завищення цін.
«Корупція є характерною рисою російської оборонної промисловості. У 2007 році аудит, проведений за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням. Кремль частково толерує корупцію, але з початком повномасштабної війни проти України посилилися репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту», – йдеться у звіті.
- Британська розвідка проаналізувала наступальні зусилля росіян на фронті
- За останні два місяці Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні, — Британська розвідка
- Розвідка повідомила про знищення російської автоматизованої станції та ураження двох військових об’єктів