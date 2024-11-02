Про це пише Телеграм-канал “Думская. Одесса. Война в Украине”.

За його інформацією, на оприлюднених кадрах — син громадської дiячки Тетяни Семікоп, Євген Фомін. Він — заступник своєї матері у благодійній організації “Віра. Надія. Любов”.

“Ось куди діваються кошти міжнародної гуманітарної допомоги! Він (Євген Фомін) наочно демонструє, де зберігаються кошти міжнародних фондів, які призначені підтримувати переселенців, ветеранів та їхні родини. До слова, цей молодик ще й людина з інвалідністю завдяки голові одеського МСЕК (яка вже звільнилася). Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити. Припускаємо, що на відео зафіксовано загострення захворювання одразу за кількома діагнозами”, — йдеться в дописі.

В самій організації цю інформацію поки що публічно не коментували.