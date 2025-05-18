В Одесі відбулися значні зміни в міському ландшафті: знесено кілька меморіальних дошок та адресних табличок, присвячених російським і радянським діячам. Цей крок став частиною розпорядження про демонтаж, яке було опубліковане організацією “Деколонізація. Україна” на своїй сторінці у Facebook 17-18 травня.

На опублікованих фотографіях можна побачити знищені дошки, зокрема, на честь радянського лейтенанта Петра Шмідта, письменника Івана Буніна, чекіста-розвідника Миколи Гефта, Героя Радянського Союзу Дмитра Медведєва, а також барельєф російського поета Олександра Пушкіна, розташований на вулиці Дерибасівській.

У дописі, що супроводжує зображення розбитого барельєфу Пушкіна, зазначено: “Як повіє буйнесенький вітер з широких степів. Одеса. Перший Пушкін впав від вітру. Впевнені, що вітер може бути такий, що впаде і основний”. Ці слова підкреслюють символічність події та її значення для місцевої громади.

Крім того, на сторінці організації були опубліковані фото демонтажу дошки на честь чекіста-розвідника Миколи Гефта та адресних покажчиків, пов’язаних з колишньою вулицею лейтенанта Шмідта. Хоча конкретні деталі про те, хто саме здійснив демонтаж, не були надані, організація підтвердила факт проведення цих дій.

В іншому дописі зазначається, що “прямо зараз триває важливий деколонізаційний рейд Деколонізація. Україна”, що свідчить про активну роботу організації в напрямку очищення міста від символів минулого.