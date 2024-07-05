Про це повідомили СБУ.
За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.
Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.
Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з фсб.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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