В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку. 13 людей зазнали поранень

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, під час руху водієві маршрутки раптово стало погано. Внаслідок цього він не впорався з керування та в’їхав у вантажівку з напівпричепом, яка була припаркована у правій смузі.
Постраждали 12 пасажирів та водій маршрутки. Вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
У департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА розповіли, що до лікарні потрапили 11 людей, двоє людей отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовились. У важкому стані перебуває 76-річна жінка.
Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.
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