Про це повідомив військовослужбовець в Instagram.
Зазначається, що окрім самого автомобіля згоріло і обладнання, яке знаходилося в машині.
Раніше стало відомо, що російські спецслужби платять гроші українцям за підпал авто ЗСУ.
“Мені соромно за те, що я живу з цими людьми в одній країні. Наше суспільство стає гірше ворога”, — обурюється військовослужбовець.
Подія трапилася на вулиці Заболотного в Одесі. Місцеві пабліки повідомляють, що це другий випадок підпалу військової машини на цій вулиці за тиждень.
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