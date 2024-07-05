Сьогодні, 5 липня, невідомі в Одесі спалили автомобіль ЗСУ.

Про це повідомив військовослужбовець в Instagram.

Зазначається, що окрім самого автомобіля згоріло і обладнання, яке знаходилося в машині.

Раніше стало відомо, що російські спецслужби платять гроші українцям за підпал авто ЗСУ.

“Мені соромно за те, що я живу з цими людьми в одній країні. Наше суспільство стає гірше ворога”, — обурюється військовослужбовець.

Подія трапилася на вулиці Заболотного в Одесі. Місцеві пабліки повідомляють, що це другий випадок підпалу військової машини на цій вулиці за тиждень.