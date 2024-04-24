Про це повідомляє Суспільне.
Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку.
Тривогу оголосили о 6:57, а перший вибух стався саме в цей час у місті.
Пізніше стали відомі ще два вибухи. Наслідком першого було видиме викидання диму, а кореспондентка повідомила про виникнення пожежі.
“Також, як передають кореспонденти Суспільного, під час вибухів були перебої зі світлом, у деяких його вимкнули”, — йдеться в повідомленні.
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