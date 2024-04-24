Зранку 24 квітня в Одесі під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку.

Тривогу оголосили о 6:57, а перший вибух стався саме в цей час у місті.

Пізніше стали відомі ще два вибухи. Наслідком першого було видиме викидання диму, а кореспондентка повідомила про виникнення пожежі.

“Також, як передають кореспонденти Суспільного, під час вибухів були перебої зі світлом, у деяких його вимкнули”, — йдеться в повідомленні.