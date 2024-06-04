Про це мер міста Геннадій Труханов написав о 9:28.
До цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
За даними моніторингових каналів, російські війська могли атакувати місто ракетою Іскандер-М.
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