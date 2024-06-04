В Одесі сьогодні вранці, 4 червня, одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це мер міста Геннадій Труханов написав о 9:28.

До цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

За даними моніторингових каналів, російські війська могли атакувати місто ракетою Іскандер-М.