У соцмережах розгорівся скандал через годинник ексрегіонала, колишнього депутата Одеської міськради Олега Совіка, який нині керує комунальним підприємством Міськзелентрест.

Про це повідомляє Антикор.

Приводом для цього став знімок, опублікований на сторінці його однопартійця Марата Корольова.

Річ у тім, що годинник Совіка на оприлюдненому фото чомусь виявився зафарбованим.

«Жлоб, сховав годинник, який вкрав у громади; “Який годинник… НАЗК у курсі про модель?”; “То яка година? Не підкажете? Клоуни”, — пишуть українці у коментарях до скандального фото.

Ще більше обурення у людей викликало те, що чиновники нагадали їм про своє розкішне життя на тлі голосування за підвищення зарплати Труханову та надання йому права преміювати своїх заступників.



Сам Совік дискусію навколо свого годинника поки ніяк не коментував.