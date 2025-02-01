Про це йдеться у повідомленні поліції Одещини.
Поліцейські встановили, що загиблий хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.
Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Зараз слідчі працюють із матір’ю хлопчика та її співмешканцем. Дворічну дівчинку вилучили із сім’ї й тимчасово помістили до лікарні.
Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
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