У суботу, 3 серпня, у мережі шириться відео конфлікту в Одесі між представниками ТЦК та трьома жінками, які намагалися "відбити" чоловіка. В Одеському ТЦК та СП пояснили конфлікт, що стався на вулиці Пироговська. Представники центру вважають, що діяли законно, перешкоджаючи незаконному виведенню військовозобов'язаного з території установи.

Про це йдеться у повідомленні Одеського ТЦК та СП, опублікованому у Facebook.

За даними Одеського обласного ТЦК та СП, 3 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса, відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб. Відповідне відео розмістила низка Telegram-каналів, зокрема “Новости Одеса”.

“Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії”, – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

У повідомленні акцентується увага на тому, що представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни.