В Одесі спалахнув черговий скандал через дії військкомів. Так, 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК – їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

Про це пише видання “Думська”.

За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Проте після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли мобілізувати їх до армії.

Як повідомив кореспондент видання, через кілька годин фельдшерів випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з’їхалися із включеними сиренами та влаштували акцію протесту.

Проте біля військкомату Одеси у цей час сталося кілька сутичок між медиками та представниками ТЦК, на кадрах також видно декількох людей у цивільному, які також брали участь в бійці.

Один із фельдшерів розповів “Думській”, що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того – чи підпадають вони під мобілізацію чи ні.