Поліція повідомила про вбивство відомого активіста та волонтера в Одесі, 31-річного Дем'яна Ганула. Правоохоронці вже мають фото підозрюваного у скоєнні злочину. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив загибель Ганула. Він зазначив, що для розслідування у центральному апараті Нацполіції створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найкращі фахівці. Вони вже вирушили до Одеси. Крім того, до міста направлено полк Національної поліції.

Хто такий Дем’ян Ганул

Ім’я Дем’яна Ганула стало відомим ще у 2013-2014 роках, коли він був активним учасником Революції Гідності у складі «Правого сектору». В Одесі він очолював силовий підрозділ місцевого осередку цієї організації.

2 травня 2014 року Ганул був учасником подій на Куликовому полі, де сталися жорсткі зіткнення між проукраїнськими та проросійськими активістами. Внаслідок трагедії у Будинку профспілок загинуло 47 осіб.

13 березня стало відомо, що Європейський суд з прав людини визнав наявність порушень з боку української влади та зобов’язав державу виплатити компенсації сім’ям загиблих і постраждалих. Суд також зазначив, що ці події значною мірою були спровоковані російською пропагандою.

Після цих трагічних подій Ганул став активним учасником громадських протестів в Одесі. Він заснував організацію «Вуличний фронт», яка боролася з незаконними забудовами. Його акції часто супроводжувалися конфліктами, а у 2017 році він разом із Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм потрапив під кримінальне переслідування.

Під час судового розгляду народний депутат Андрій Білецький, який згодом очолив 3-тю окрему штурмову бригаду, запропонував узяти Ганула на поруки. Потерпілим у справі виступав тодішній начальник поліції Одеської області Дмитро Головін.

Серед резонансних акцій Дем’яна Ганула варто згадати «Сміттєву люстрацію», що відбулася у 2014 році. У межах цієї кампанії деяких політиків силоміць закидали в сміттєві баки. В Одесі подібне сталося з Нестором Шуфричем і тодішнім головою Фонду соціального страхування Олегом Руденком.

Ганул неодноразово брав участь у протестах під будівлею консульства РФ в Одесі. У листопаді 2021 року він разом з однодумцями приніс туди труну з написами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому», висловлюючи своє ставлення до російської політики.

На початку 2022 року він домігся скасування концерту російського репера «Баста», який мав відбутися в Одесі.

Ганул також активно виступав за очищення міста від символів комуністичного минулого. Він ініціював демонтаж меморіальних дошок та пам’ятників радянським діячам.

Окрім політичної діяльності, Ганул активно підтримував рухи за права тварин. Він був одним із тих, хто регулярно організовував акції проти експлуатації тварин у цирках, привертаючи увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження з ними.

Вбивство у центрі Одеси посеред білого дня

Вдень 14 березня близько 10:30 з’явилася інформація, що посеред Одеси, у Приморському районі, застрелили чоловіка. Сталося це за півтора кварталу від управління СБУ. Стрілець після скоєного втік з місця злочину.

У ЗМІ одразу з’явилася інформація, що це міг бути 31-річний активіст Дем’ян Ганул. Місцеві телеграм-канали опублікували фото загиблого. На тілі помітили татуювання, схоже на те, яке мав активіст.

Згодом у поліції підтвердили стрілянину та вбивство людини у центрі міста. Наразі вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

“Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Подробиці згодом”, – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Очільник МВС Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що бере на розслідування вбивства Дем’яна Ганула під особистий контроль.

Правоохоронці невдовзі після вбивства показали фото ймовірного нападника на громадського діяча.

Місцеперебування чоловіка встановлюють.

Сестра активіста Лілія у коментарі ТСН.ua повідомила, що Ганулу постійно погрожували. На думку сестри, його вбили через те, що він був патріотом.

“Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем’яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну”, – переконана Лілія.

Також важливо, що ще влітку 2024 року Ганул розповідав, що отримував погрози та просив забезпечити йому захист. Тоді у мережу злили особисту інформацію про його сім’ю, а самого активіста московський суд заочно арештував за кількома статтями.

Окрім цього, на різних інформаційних російських ресурсах з’явилися оголошення, що за напад на Дем’яна дадуть винагороду від 5 до 10 тисяч доларів.