Про повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram-каналі.
Він зазначив, що список буде доповнюватися, в міру проходження перевірок. Спільний наказ про доступ людей до моря ОВА підписала з командувачем оперативного стратегічного угрупування військ “Одеса”.
“Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів — перебування людей біля моря заборонено”, — наголосив Кіпер.
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