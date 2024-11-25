Вранці у понеділок, 25 листопада, російські війська завдали удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. Внаслідок атаки руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram-каналі.

“За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки постраждали: 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування. Також в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

Також Труханов додав, що в деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.

За словами мера Одеси, наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень.

Нагадаємо, за інформацією очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб. На місці була надана допомога двом людям. На стаціонарному лікуванні залишається 8 поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеню важкості. Також один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

За даними слідства, 25 листопада близько 10:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою “Іскандер-М”. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, медзаклад, офісні приміщення, торгівельні об’єкти та автотранспорт.