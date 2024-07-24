В Одесі водій провіз працівника ТЦК на капоті: військовослужбовець отримав травми

24 липня в Хаджибейському районі Одеси працівника військкомату прокатали на капоті на прохання надати документи.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Представники ТЦК та Нацполіції попросили водія надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи. Втім, він не зупинив автівку та продовжив рух.

Військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП, отримав травми. Він вже надав свідчення.

“Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим!Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України”, — додають у ТЦК.