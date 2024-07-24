15:55 П’ятий приліт за день у Харкові
15:35 Стефанчук спростував інформацію про канікули депутатів
15:19 Президент Словаччини погрожує Україні через припинення транзиту нафти російського «Лукойлу»
14:54 Президент підписав закон про створення “клубу білого бізнесу”
14:37 В Одесі водій провіз працівника ТЦК на капоті: військовослужбовець отримав травми
14:15 Підрив авто у Москві: РосЗМІ стверджують, що вибухнуло авто тезки заступника начальника центру військового зв’язку
13:59 Жінок безкоштовно навчатимуть керувати автобусами
13:43 Трамп готовий провести дебати із Гарріс
Партнерський матеріал
13:28 Який найпопулярніший музичний інструмент у світі
13:12 Посли ЄС погодили виділення Україні траншу на 4,2 млрд євро
12:53 Росіяни знову атакували Харків
12:40 Медведчуку оголосили підозру через нелегальне привласнення нафтопроводу “Самара — Західний напрямок”
12:13 Кулеба заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але є умова
11:59 Rheinmetall отримав замовлення на будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні
11:43 Світла буде більше: Із ремонту вивели ще один атомний енергоблок
11:34 До лав ЗСУ вступили перші засуджені жінки, — Мін’юст
10:54 “єОселя”: кому і де найбільше видають кредитів на житло
10:33 Сирський закликав українців за кордоном віддати свій конституційний обов’язок
10:14 Орбан і Ле Пен створили в ЄС групу, яка виступає проти підтримки України — BBC
09:58 Сьогодні графіки відключення світла скасували до 16:00
09:35 У Москві підірвали заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв’язку
09:17 Генштаб: На фронті відбулося 152 бойових зіткнення за минулу добу
08:55 Російська армія вночі атакувала Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру та п’ятиповерхівку
08:41 Україна не вступить до ЄС, доки не буде вирішено “Волинське питання”, — міністр оборони Польщі
08:15 ЗСУ ліквідували 1140 російських військових за добу, — Генштаб
07:56 Військовий приїхав у відпустку на Закарпаття, але його затримали і відвезли до ТЦК
07:17 Росіяни вдарили по Харкову: відомо про загиблого

23 липня

22:54 Два іноземці в Україні отримали тюремний термін за роботу на ФСБ
22:36 Після рішення Байдена вийти з перегонів, Трамп випереджає Гарріс на 2% у першому опитуванні
22:15 Зеленський зустрівся із держсекретарем Ватикану
21:55 Генсек ООН закликає скласти зброю перед Олімпіадою-2024
21:35 ОГП звинуватив АРМА у зволіканні під час реалізації арештованої яхти Медведчука
21:13 Хабар на $170 тисяч за закриття справи: НАБУ повідомило про підозру прокурору ОГП
20:57 У “Резерв+” з’явилася позначка про вчасне оновлення даних
20:31 СБУ затримали блогера, який закликав до збройного спротиву мобілізації
19:58 ЗСУ суттєво пошкодили російський паром “Славянин” у порту “Кавказ”
19:39 У ЗСУ служать майже чотири тисячі звільнених в’язнів, серед яких є поранені та загиблі
19:20 Олімпіада-2024: розклад матчів Збірної України

В Одесі водій провіз працівника ТЦК на капоті: військовослужбовець отримав травми

24 липня в Хаджибейському районі Одеси працівника військкомату прокатали на капоті на прохання надати документи.

Середа, 24 липня 2024, 14:37

тцк

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Представники ТЦК та Нацполіції попросили водія надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи. Втім, він не зупинив автівку та продовжив рух.

Військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП, отримав травми. Він вже надав свідчення.

“Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим!Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України”, — додають у ТЦК.

  • Військовий приїхав у відпустку на Закарпаття, але його затримали і відвезли до ТЦК
  • На Львівщині вночі пролунав вибух біля ТЦК: невідомий кинув гранату та втік
  • На Закарпатті чоловік порізав собі вени під час візиту до військкомату
Теги: напад на військового, Одещина, ТЦК

Межа у Telegram

Підписатись