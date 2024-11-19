Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували в Одесі агентурну групу, яка працювала на російську спецслужбу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, учасники групи планували вибух саморобного пристрою з численними жертвами на півдні України. Перед цим вони встигли провести підрив у Києві, після якого організаторів затримали.

Серед фігурантів справи – 17-річний підривник, який у листопаді заклав вибухівку біля однієї з урядових будівель у столиці. Пристрій був начинений уражаючими елементами, такими як шурупи та цвяхи, і мав дистанційне керування.

“СБУ задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу”, – йдеться у повідомленні.

Після вибуху підозрюваний переховувався в орендованих квартирах у Києві, а згодом повернувся до Одеси для підготовки нових атак. Його затримали під час купівлі хімічних компонентів для виготовлення чергової вибухівки.

Також у ході спецоперації було затримано двох його спільників, 15-річного та 20-річного одеситів, які займалися підпалами відділень “Укрпошти” у портових містах Одесі та Миколаєві.

Розслідування встановило, що всі троє діяли за вказівками російського куратора, з яким зв’язалися через Телеграм-канали. Вони узгоджували плани терактів і отримували інструкції для виготовлення вибухових пристроїв та легкозаймистих засобів.

Наразі СБУ і Нацполіція повідомили затриманим про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху).

Двох учасників групи взято під варту. Розглядається питання притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперація була проведена співробітниками СБУ в Києві та Київській області за підтримки Національної поліції і під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.