Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними слідства, посадовець погрожував створити підлеглим штучні труднощі у службі, включаючи переведення до інших підрозділів чи зон бойових дій, якщо вони відмовлялися сплачувати “данину”.
“У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання “данини” за грудень в розмірі 41 тисячі гривень”, — повідомила начальниця відділення розслідування Валентина Горошко.
Під час обшуків у автомобілі та за місцем проживання підозрюваного вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.
Командиру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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