Протягом семи місяців 31-річний командир однієї з військових частин систематично вимагав у підлеглих 30% від додаткових бойових виплат, посилаючись на потреби частини, зокрема ремонт техніки. Його затримали "на гарячому" під час отримання чергової суми.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними слідства, посадовець погрожував створити підлеглим штучні труднощі у службі, включаючи переведення до інших підрозділів чи зон бойових дій, якщо вони відмовлялися сплачувати “данину”.

“У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання “данини” за грудень в розмірі 41 тисячі гривень”, — повідомила начальниця відділення розслідування Валентина Горошко.

Під час обшуків у автомобілі та за місцем проживання підозрюваного вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.