В Одесі викрито воєнізоване формування, що планувало насильницьке захоплення влади в місті. Двом місцевим жителям повідомлено про підозру у змові з метою повалення конституційного ладу та створення незаконного воєнізованого підрозділу.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Згідно з даними слідства, підозрювані, маскуючись під громадські організації та комерційні підприємства, створили “Оперативно-бойовий підрозділ”, який мав на меті підтримку російської агресії в регіоні.

Керував формуванням місцевий адвокат — “науковий діяч”, який переїхав до Одеси після анексії Криму. Він зібрав навколо себе групу однодумців, готових виконувати його накази. Угруповання мало військову структуру, включаючи дисципліну та спеціальну підготовку учасників.

“Воєнізоване формування мало організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, в ньому проводилась військова, фізична та спеціальна (тактична, медична, психологічна) підготовка його учасників”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з планом, учасники формування готувалися до силового захоплення державних установ та подолання спротиву Сил оборони під час наближення російських військ. У разі захоплення регіону учасники формування мали увійти до складу російських окупаційних органів влади, і обійняти бажані “посади”.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї, бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інші тактичні засоби, а також інструкції з підривної діяльності.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі учасники угруповання. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.