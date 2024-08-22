В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, 20 серпня на вулиці Акордна, що в Хаджибейському районі обласного центру, під час перевірки працівниками ТЦК і СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи.

За версією слідства, чоловік спровокував конфлікт із військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім утік.

21 серпня поліціянти встановили особу порушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний. Його буде скеровано на експертизу, розповіли в поліції.

За фактом погроз убивством розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку підозри.