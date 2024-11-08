В Одесі затримано злочинну групу, яка, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів та ТЦК, вимагала гроші від місцевих чоловіків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані відслідковували чоловіків призовного віку, представляючись поліцією або співробітниками ТЦК та СП. Вони примусово вимагали від громадян показувати військові посвідчення під приводом перевірки документів. У разі відмови, зловмисники залякували людей, погрожуючи примусовою доставкою до ТЦК, і вимагали гроші для вирішення питання.

З’ясувалося, що в одному випадку підозрювані отримали 38 тис. грн, а в іншому — майже 39 тис. грн. Після отримання грошей вони запевняли потерпілих, що їхні дані будуть внесені до бази “Оберіг”, що нібито гарантувало відсутність проблем із мобілізацією.

Злочинців затримали під час вимагання 4000 грн та 3000 доларів США від чергового потерпілого. Під час обшуків у них вилучено військову форму, гроші, зброю та інші доказові матеріали.

До складу групи входили особи з кримінальним минулим та екс-правоохоронець, який також мав проблеми із законом.

“За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України)”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.