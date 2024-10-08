Про це повідомили у поліції Одеси.
Інцидент стався на Європейській площі міста. На поширених у соцмережах відео видно, що жінка хотіла повісити російський прапор, але перехожі намагалися завадити цьому.
У поліції заявили, що змогли ідентифікувати жінку. Тепер з нею працюють слідчі, а вона дає свідчення правоохоронцям. Згодом її доставили до місцевого відділку поліції для надання правової оцінки її діям.
- Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику образив пам’ять загиблих військовослужбовців
- Поліція затримала жінку, яка раділа ракетній атаці РФ у столиці
- СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували ракетні удари на Дніпропетровщині