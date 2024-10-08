Увечері 7 жовтня місцева жителька Одеси спробувала повісити російський прапор біля місця, де раніше знаходився пам’ятник російській імператриці Катерині II. Правоохоронці встановили особу жінки та з'ясовують усі обставини інциденту.

Про це повідомили у поліції Одеси.

Інцидент стався на Європейській площі міста. На поширених у соцмережах відео видно, що жінка хотіла повісити російський прапор, але перехожі намагалися завадити цьому.

У поліції заявили, що змогли ідентифікувати жінку. Тепер з нею працюють слідчі, а вона дає свідчення правоохоронцям. Згодом її доставили до місцевого відділку поліції для надання правової оцінки її діям.