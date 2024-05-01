Співробітники поліції затримали в Одесі чоловіка, який займався шахрайством під виглядом відомого волонтера. Він збирав гроші нібито на допомогу ЗСУ, однак насправді витрачав їх на власні потреби.

Про це повідомила Національна поліція України.

У поліцію звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати українських військових через волонтерів, проте потрапила «на гачок» шахрая.

Поліцейські встановили, що жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

Протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень, які псевдоволонтер переводив у готівку та витрачав на власні потреби.